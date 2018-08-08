Швейцария и Оман предложили Ирану стать посредниками в переговорах с США

8 августа 2018 17:33 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Швейцария и Оман предлагали выступить посредниками в переговорах между Ираном и США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

"Есть сообщения от некоторых стран выступить в качестве медиатора. Посольство Швейцарии — страны, которая отстаивает интересы США в Иране, передавало послания (между Тегераном и Вашингтоном) уже на протяжении 39 лет и все еще продолжает это делать", — приводит агентство слова главы иранского дипломатического ведомства из интервью иранским СМИ.

По его словам, за то, чтобы "предотвратить эскалацию конфликта", выступают также страны в регионе, в частности Оман. При этом дипломат подчеркнул, что прямых переговоров с американскими властями и Тегераном не было.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана "без предварительных условий". Затем госсекретарь США Майк Помпео сказал, что встреча возможна, если Иран проявит готовность изменить свою политику и обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. В свою очередь в Иране заявили, что готовы к переговорам с США в случае, если Вашингтон вернется в прежнее ядерное соглашение.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей.

В понедельник власти США официально подтвердили, что поэтапно возвращают санкции против Ирана, которые были отменены в рамках СВПД.

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