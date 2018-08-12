Верховный лидер Ирана призвал к противостоянию экономической войне

12 августа 2018 01:05 (UTC+04:00)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал к "быстрым и справедливым" правовым действиям для противостояния экономической войне в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Ранее глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани написал письмо верховному лидеру, в котором говорилось о том, что "враги развязали экономическую войну против иранского народа", и попросил дать разрешение на принятие "решительных и быстрых мер в рамках закона".

"Я согласен с этим предложением. Цель состоит в том, чтобы быстро и справедливо наказать экономических коррупционеров. Посоветуйте, пожалуйста, подходящие судебные решения", — заявил Хаменеи.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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