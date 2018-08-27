Иран может помочь Сирии в разработке вооружения

27 августа 2018 10:41 (UTC+04:00)

Иран может помочь Сирии в разработке вооружения, заявил иранский министр обороны Амир Хатами в ходе визита в Дамаск, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Хатами прибыл в воскресенье в Сирию с двухдневным визитом.

В ходе пресс-конференции в воскресенье, которая состоялось после встречи Хатами c сирийским коллегой Али Абдаллахом Айубом, иранский министр заявил, что Тегеран также готов оказать содействие Дамаску в вопросе восстановления.

"Иранский частный сектор располагает достаточно высокими возможностями, чтобы помочь сирийскому народу и правительству в процессе восстановления Иран также обладает сильной оборонной мощью и может помочь Сирии в разработке вооружения", — заявил Хатами.

Министр обороны Сирии, в свою очередь, поблагодарил Хатами за усилия иранских советников по оказанию помощи Дамаску в борьбе с террористами. Он отметил, что Сирия в настоящее время очищена от терроризма и правительственные вооруженные силы в скором времени возьмут под контроль Идлиб.

"Исламская Республика Иран и Сирийская Арабская Республика имеют в высшей степени стратегические отношения, которые нерушимы и непоколебимы", — заявил сирийский министр.

Иранский министр по прибытию в Сирию отмечал, что главной целью его визита является развитие сотрудничества по вопросам восстановления Сирии.

Иран, наряду с РФ и Турцией, является гарантом перемирия в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 140 человек (Обновлено)
Общество 26 августа 09:42
На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество 26 августа 02:59
Террористы атаковали позиции сирийских войск в провинции Эс-Сувейда
Арабские страны 25 августа 16:35
В Сирию за сутки вернулись около 150 беженцев
Арабские страны 25 августа 13:38
В Иране в результате обрушения жилых домов погибли десять человек
Иран 25 августа 12:03
Для инсценировки химатаки боевики доставили в Сирию восемь емкостей с хлором
Арабские страны 25 августа 10:41
Лента новостей
Росэксимбанк профинансирует строительство Ташкентского металлургического завода
Узбекистан 10:47
PASHA Bank предлагает для клиентов МСБ новый продукт расчетно–кассового обслуживания на пакетной основе
Бизнес 10:41
Центральный банк Узбекистана вступит в Альянс финансовой инклюзивности
Узбекистан 10:12
Новое назначение в министерстве общественного развития Казахстана
Казахстан 10:08
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Бизнес 09:56
В июне Турцию посетило свыше 20 тысяч туристов из Туркменистана
Турция 09:47
Indorama направит $335 млн. инвестиций в создание хлопкового кластера в Узбекистане
Узбекистан 09:44
«Узпромстройбанк» расширяет сотрудничество с банками Таджикистана
Узбекистан 09:32
Видеоролик традиционного пробега классических автомобилей в Баку
Общество 09:31