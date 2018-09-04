Западные разведслужбы зафиксировали передачу Ираном оружия в Ливан

Западные разведывательные службы полагают, что Иран занимается контрабандой оружия в Ливан, которое предназначено для боевиков движения "Хезболлах", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Сообщается, что иранская авиакомпания Fars Air Qeshm за последние два месяца совершила два "редких и необычных" рейса из Тегерана в Бейрут. Первый полет состоялся 9 июля, когда самолет Boeing 747 покинул базу ВВС в Тегеране, совершил короткую остановку в международном аэропорту Дамаска, а затем отправился в международный аэропорт Бейрута с довольно "нехарактерной траекторией полета", и прибыл туда в 16.00 по местному времени. Маршрут самолета проходил через северную часть Ливана, что не является обычной траекторией рейса.

"Иранцы пытаются придумать новые пути и маршруты для контрабанды оружия из Ирана своим союзникам на Ближнем Востоке, испытывая и игнорируя способности Запада отслеживать их", — заявил источник телеканалу.

Разведслужбы полагают, что самолет перевозил компоненты для производства высокоточного оружия на иранских заводах в Ливане.

Второй полет был осуществлен из Тегерана в Бейрут 2 августа. Самолет не делал остановку в Дамаске, однако "следовал немного необычным маршрутом к северу от Сирии".

Госсекретарь США Майк Помпео в мае обнародовал новую политику США в отношении Ирана. Помимо прекращения ядерной и ракетной программы новые требования США предписывают Ирану прекратить поддержку военизированных группировок в регионе, включая "Хезболлах" в Ливане. Вашингтон также настаивает на выводе "абсолютно всех сил под иранским командованием со всей территории Сирии".

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