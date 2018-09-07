Роухани призвал лидеров России и Турции достичь договоренностей по Сирии

России, Ирану и Турции необходимо достичь общих принципиальных договоренностей для прекращения огня в Сирии, заявил президент ИРИ Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Настоящий саммит служит подходящей возможностью для обсуждения наших совместных усилий сейчас и в будущем. Принимая во внимание сложности сирийского кризиса, чтобы положить конец распространению огня, трем сторонам очень важно было достичь общих и принципиальных рамок как по территориальной целостности САР, (так и по вопросам) уважения суверенитета, правам сирийцев на определение судьбы своей страны", — сказал Роухани, выступая в пятницу в Тегеране в рамках трехсторонней встречи лидеров России, Турции и Ирана.

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