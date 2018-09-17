Дмитрий Песков: Контакты лидеров России и Ирана пока не планируются

Контакты лидеров РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани пока не планируются, но их исключать нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока нет, хотя этого нельзя исключать, потому что оперативная ситуация требует интенсивных контактов, диалога", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты с Ираном вслед за переговорами Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В понедельник Путин в Сочи проведет переговоры с турецким коллегой. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.