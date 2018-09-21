В Иране опровергли сообщения о том, что Роухани запросил встречу с Трампом

21 сентября 2018 13:29 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Ирана опровергло сообщения о том, что Тегеран запрашивал встречу президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Ранее о подобном запросе сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Вновь подчеркиваю, что иранская сторона никогда не запрашивала встречу с господином Трампом", — говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

В среду спецпосланник США по Ирану Брайан Хук заявил, что США надеются подписать договор с Ираном, который бы охватывал как ядерную, так и баллистическую программы страны. По его словам, США продолжат работать с союзниками, а также с Россией и Китаем. Хук отметил, что новый договор должен охватывать как "ядерную программу, так и баллистическую", поскольку эти вопросы нельзя разделять. Он сообщил, что президент США и госсекретарь открыто говорили о готовности вести переговоры с Ираном, однако в Тегеране отвергли это предложение.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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