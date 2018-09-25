Роухани не исключил, что Иран может перекрыть Ормузский пролив

25 сентября 2018 01:28 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани не исключил, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, которое было опубликовано в понедельник, пишет ТАСС.

Как отмечает канал, отвечая на вопрос ведущего, реализует ли Иран свои угрозы перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок, Роухани не стал исключать такую возможность. "Если Соединенные Штаты хотят использовать силу, чтобы с помощью санкций ограничить нефтяную промышленность Ирана, то это несомненно вызовет соответствующую реакцию [иранской стороны]", - указал он.

"Мы обладаем властью, необходимой для того, чтобы обеспечить безопасность и свободу нашей акватории", - отметил Роухани. Президенту был задан вопрос, следует ли американскому лидеру Дональду Трампу считать это предупреждением. "Это не предупреждение, это реальность, - сказал Роухани. - Если судоходному пути в Персидском заливе суждено оставаться открытым и безопасным, то он должен оставаться таковым для всех".

Вооруженные силы Ирана в пятницу начали военные учения в районе Ормузского пролива, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива. По информации агентства IRNA, район проведения учений включает Персидский и Оманский заливы, маневры приурочены к неделе Священной обороны, которая проходит в Иране с 21 по 27 сентября.

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