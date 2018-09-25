Роухани предложил создать механизм безопасности стран Персидского залива

25 сентября 2018 23:58 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани предложил создать механизм коллективной безопасности в регионе Персидского залива с участием всех стран, передаёт РИА Новости.

"Мы верим в формирование коллективного механизма в регионе Персидского залива с присутствием и участием всех стран региона. Безопасность Персидского залива и Ормузского пролива всегда была важна для нас", — сказал он во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Ирана Хасан Роухани также заявил о приверженности страны борьбе с терроризмом.

"Как жертвы терроризма в прошлом и настоящем, мы всегда вели и будем вести подлинную борьбу с терроризмом… Мы в Иране осудили все акты терроризма без оговорок", — сказал Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

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