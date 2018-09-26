Выход США из СВПД оставил Вашингтон в изоляции - Роухани

Выход США из сделки с Ираном по ядерной программе оставил Вашингтон в изоляции, большинство стран не одобряют это решение, заявил журналистам на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

Президент отметил, что в ходе выступлений на Генассамблее ООН большинство лидеров стран негативно оценили выход США из иранской сделки.

"Этот выход был незаконным. США, предпринимая эти действия, остались одни и изолированными", — сказал Роухани, добавив, что многие страны по всему миру не одобряют это и считают это "политической ошибкой" Вашингтона.

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