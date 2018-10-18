Глава МИД Ирана заявил, что привычка США к санкциям вышла из-под контроля

18 октября 2018 01:49 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф считает, что пристрастие США к санкциям вышло из-под контроля. Так на своей странице в Twitter в среду он прокомментировал введенные накануне Вашингтоном ограничительные антииранские меры, передает ТАСС.

"Пагубная привычка Соединенных Штатов к санкциям вышла из-под контроля, - написал Зариф. - [В число подвергшихся санкциям структур] попал иранский частный банк, крайне важный для импорта продовольствия и лекарств, из-за того, что он якобы связан через цепочку из восьми посредников с другой спорной целью. Для сравнения: все люди на планете связаны между собой через шесть рукопожатий. Вам [США] надо заняться математикой".

Зариф также заявил, что США нарушают принцип верховенства права и демонстрируют пренебрежение правами человека в отношении целого народа, вводя санкции против иранских компаний.

"Последние санкции США нарушают два постановления Международного суда: не препятствовать гуманитарным поставкам и не усугублять противоречия. Полное пренебрежение принципом верховенства права и правами человека в отношении целого народа. Это преступная враждебность американских властей в отношении иранцев, усиленная пристрастием к санкциям", - заявил Зариф.

Ранее в среду официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил, что новые санкции США против 20 иранских компаний и банковских структур, введенные во вторник, противоречат международным нормам.

Соединенные Штаты ввели санкции против структур, которые, по мнению Вашингтона, оказывают финансовую поддержку "Басидж" - иранскому полувоенному ополчению, входящему в состав Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС ИРИ). В черный список вошли, в частности, инвестиционные компании, финансовые группы, предприятия, занимающиеся добычей цинка и сталелитейным производством, а также банки и кооперативный фонд. Все штаб-квартиры данных организаций находятся в Иране.

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