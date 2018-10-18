ЕС надеется в ближайшее время разработать механизм обхода санкций по Ирану

18 октября 2018 21:26 (UTC+04:00)

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассчитывает на прогресс в ближайшие недели в проработке предложенного ЕС механизма для защиты компаний от санкций США по Ирану.

Могерини прибыла в четверг на международный форум "Азия-Европа" в Брюсселе. "Страны ЕС работают сейчас над конкретикой по установлению этого механизма, и я уверена, что работа будет продолжена успешным образом в ближайшие недели", - сообщила она журналистам.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лидеры ЕС ожидают скорейшего введения санкций за применение химоружия
Европа 17:54
АКРА: Отказ России, Турции и Ирана от доллара не повлияет на курс американской валюты
Бизнес 16:53
Лидеры ЕС призвали разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций
Европа 16:23
Иран и Украина обсудили развитие экономических связей
Экономика 14:38
Лавров надеется, что угрозы США из-за Ирана не подействуют на бизнес в ЕС
В мире 12:47
Иранский посол: Соблюдение Ираном положений СВПД свидетельствует о доброй воле страны
Иран 10:56
Лента новостей
Госдоля в уставном капитале АО «Узвторцветмет» передана в доверительное управление ИП ООО SFI Management Group
Узбекистан 22:38
Американцы потратят на празднование Хэллоуина $9 млрд
США 22:36
Volkswagen возобновила программу утилизации дизельных автомобилей
Европа 22:21
Минэкологии о ситуации в зоне оползня в Баку: Динамика активности оползня остается неизменной
Общество 22:09
Узбекистан и Gazprom International подписали СРП по месторождению Джел
Узбекистан 21:29
Apple 30 октября представит новые iPad и Mac
США 21:18
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии
Политика 21:15
Костанайская область Казахстана экспортировала более 470 тонн мяса
Экономика 21:03
Расширяется воздушное сообщение между Казахстаном и Финляндией
Бизнес 20:51