Глава МИД Швеции объявила о расширении деловых отношений с Ираном

20 декабря 2018 12:27 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббасом Аракчи подчеркнула важность расширения торговых отношений с Ираном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Маргот Вальстрём на встрече подчеркнула политическую волю своей страны в целях продолжения развития двусторонних отношений, сотрудничества и взаимодействия в различных областях, включая двусторонние, региональные и международные вопросы, и объявила, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому является международным соглашением, основанным на многосторонности выгодна всем странам.

Она напомнила, что европейские страны, в том числе Швеция, несмотря на выход Соединенных Штатов из СВПД, подчеркивают его сохранение и реализацию и пытаются наладить договоренности о продолжении и расширении экономической и торговой деятельности с Ираном.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Остальные участники сделки теперь уже "Пятёрки" международных посредников выступили против подобного шага США.

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