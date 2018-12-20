Иран готов покрыть потребности Турции в электроэнергии - президент

БАКУ /Trend/ - Иран готов покрыть потребности Турции в электрической энергии в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Trend cо ссылкой на иранские СМИ, об этом в четверг заявил президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с иранскими бизнесменами в Турции.

Президент отметил, что страна использует санкции США как возможность для сближения экономик Ирана и Турции. Он также назвал санкции США против страны "грубыми и несправедливыми".

Отметим, что в пятого ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана. Санкциями охвачена сфера экспорта нефти. Вашингтон задался целью довести экспорт иранской нефти до нуля, призвав всех ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

(Автор: Рауф Гулиев)

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