МИД Ирана раскритиковал визит Трампа в Ирак

Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми раскритиковал визит президента США Дональда Трампа в Ирак, назвав его неуважительным по отношению к суверенитету страны, сообщает агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп в среду посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланьей в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии.

По словам Касеми, Трамп прибыл в страну, где чиновники и народ оказали ему холодный прием. Говоря о "оппортунистских и вмешивающихся в дела страны" заявлениях Трампа, представитель иранского МИД подчеркнул, что "страны в регионе никогда не позволят агрессивным иностранцам сеять вражду между ними".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

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