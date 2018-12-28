МИД Ирана раскритиковал визит Трампа в Ирак

28 декабря 2018 10:39 (UTC+04:00)

Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми раскритиковал визит президента США Дональда Трампа в Ирак, назвав его неуважительным по отношению к суверенитету страны, сообщает агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп в среду посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланьей в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии.

По словам Касеми, Трамп прибыл в страну, где чиновники и народ оказали ему холодный прием. Говоря о "оппортунистских и вмешивающихся в дела страны" заявлениях Трампа, представитель иранского МИД подчеркнул, что "страны в регионе никогда не позволят агрессивным иностранцам сеять вражду между ними".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
AP: В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета
США 10:11
Самый старый житель США скончался в возрасте 112 лет
США 08:00
Помпео возглавит делегацию США на инаугурации президента Бразилии
США 02:44
Президент Колумбии подтвердил намерение встретиться с Помпео
Другие страны 27 декабря 20:45
Мэр Вашингтона призвала Трампа прекратить "шатдаун"
США 27 декабря 18:00
Минобороны Китая ответило на критику Мэттиса
Китай 27 декабря 16:25
Лента новостей
Али Ахмедов: В 2018 году благодаря рациональной и прагматичной внешней политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, международная позиция Азербайджана еще больше укрепилась
Политика 11:17
Азербайджанские компании пригласят в Колумбию участвовать в бизнес-форуме
Бизнес 11:08
В Турции продлены сроки отмены пошлин на импорт мяса
Бизнес 10:48
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги, соединяющей проспект Зии Буниядова с дорогой Балаханы-Бинагади (ФОТО)
Политика 10:44
Более 25 тыс. безвизовых китайских туристов посетили Новосибирск в 2018 году
Китай 10:34
Азербайджан предложил новый маршрут для увеличения турпотока из Колумбии
Туризм 10:31
Губернатор ЕАО рассказал о планах по привлечению инвестиций из Израиля
Израиль 10:29
Оператор связи Баку закупает оборудование Alcatel Lucent
ИКТ 10:22
В России создали очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии
Россия 10:16