Исламабад намерен расширить сотрудничество с Тегераном

Посол Пакистана в Тегеране Рафат Масуд заявила, что Исламабад намерен расширить отношения в экономической и культурной сферах, а также открыть пограничные рынки между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Рафат Масуд вчера в среду на встрече с председателем рабочей группы Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Мортезой Саффари Натанзи назвала Иран важной страной.

Посол Пакистана в Тегеране подчеркнула важность развития парламентских отношений между двумя странами и призвала к развитию связей в различных областях, особенно экономических и культурных.

Она отметила, что расширение отношений во всех областях и использование парламентской дипломатии укрепят и поддержат связи в различных областях.

Саффари также указал на глубокие исторические, религиозные и культурные связи между двумя странами, подчеркнув важность расширения и развития дружественных отношений между Исламской Республикой Иран и Пакистаном в различных областях.

«Парламент Ирана приветствует укрепление сотрудничества с Пакистаном и готов к обмену опытом и широкому сотрудничеству с парламентом Пакистана в различных областях», добавил он.

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