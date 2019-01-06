Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

6 января 2019 14:13 (UTC+04:00)

Военно-морские силы России и Ирана планируют провести совместные учения в Каспийском море., сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Mehr, командующий иранских ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что совместные учения будут способствовать повышению уровня стратегического и тактического сотрудничества между двумя странами на море. Ханзади уточнил, что учения будут включать в себя отработку тактических и спасательных операций, а также операций по борьбе с морским пиратством.

Ханзади не назвал дату планируемых учений, но указал, что они пройдут "в ближайшем будущем".

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