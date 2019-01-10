Глава МИД Ирана заявил, что США своей политикой сеют хаос и репрессии в мире

Соединенные Штаты своей внешней политикой сеют только хаос и репрессии, куда бы они ни вмешивались. С таким мнением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он также призвал Вашингтон примириться с потерей влияния в его стране.

"Когда бы и где бы США ни вмешивались, воцарялись хаос, репрессии и обиды, - указал Зариф в Twitter. - В тот день, когда Иран станет имитировать "клиентов" Соединенных Штатов и тех, кого госсекретарь [Майкл] Помпео называет "образцами соблюдения прав человека" - будь то [бывший] шах [Ирана] или нынешние мясники, чтобы стать "нормальной" страной, в тот самый день в стране настанет ад. Для США было бы лучше всего смириться с утратой Ирана".

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео обрушился на Тегеран с новой порцией антииранских заявлений, выступая в Американском университете Каира. В частности, он заявил, что США будут путем дипломатии добиваться того, чтобы "все до последнего иранцы покинули" Сирию, пообещав не предоставлять этой стране никакой поддержки для усилий по реконструкции до тех пор, пока "контролируемые Ираном силы не уйдут" оттуда.

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