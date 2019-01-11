Истребители ВВС иранской армии защищают страну на полную силу

11 января 2019 13:13 (UTC+04:00)

Заместитель командующего ВВС армии Исламской Республики Иран бригадный генерал Хамид Вахеди в пятницу заявил, что истребители ВВС будут защищать страну на полную силу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В ходе учений, которые проводятся под кодовым наименованием Fadayeeyan Harim Velayat 8 военно-воздушные силы армии Исламской Республики Иран осуществили план ночной бомбардировки с помощью бомбардировщиков дальнего, ближнего и среднего радиуса действия, и успешно поразили цели условного противника», пояснил генерал Вахеди.

«Данные учения отличаются более высокой плотностью огня и точностью поражения стационарных и подвижных целей на земле и в воздухе, а также применением боеприпасов точечного поражения, отдалённого действия и высокой разрушительной силы», заявил он, подчеркнув, что в ходе учений применяются боеприпасы отечественного производства.

VIII учения военно-воздушных сил армии ИРИ под кодовым названием Fadayeeyan Harim Velayat 8 начались сегодня в районе Исфахана, в центральном Иране.

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