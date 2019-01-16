Иранский телеканал сообщил о задержании своей журналистки в США

Журналистка иранского телеканала PressTV Марзие Хашеми задержана в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении телеканала, размещенном в среду в Twitter.

"Нас проинформировали, что журналистка и ведущая новостей на PressTV Марзие Хашеми арестована и помещена под стражу в Вашингтоне. Причины ее задержания остаются неясными", - указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент никаких официальных обвинений журналистке не предъявлено.

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