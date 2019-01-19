ЕС не присоединится к антииранской коалиции - СМИ

The Wall Street Journal, указывая на отсутствие некоторых европейских стран на предстоящем саммите в Варшаве, Польша, со ссылкой на европейских дипломатов, сообщила что ЕС не присоединится к антииранской коалиции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По верисии источника, некоторые европейские дипломаты считают, что выбор одного из членов Европейского союза для проведеия двухдневного антииранского саммита в Варшаве 13 и 14 февраля направлен на то, чтобы разделить ЕС по вопросу Ирана.

Ранее в связи с этим, один из пресс-секретарей Европейского союза в четверг в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Лондоне заявил, что "мы знаем о ближневосточной мирной конференции, но, учитывая, что Могерини находится в путешествии в эти дни, вряд ли она будет присутствовать на конференции."

"ЕС пока не ясно, какие горизонты для Ближнего Востока будут продвигаться на варшавском саммите. Существует большая неопределенность в отношении участия многих стран-членов ЕС на уровне министров", говорится в репортаже.

По данным американской газеты, европейские дипломаты в последние дни заявляли, что маловероятно, что министр иностранных дел Франции отправится на саммит. Германия и Британия еще не определились также с выбором представителя. Министр иностранных дел Люксембурга также заявил, что не будет присутствовать на саммите из-за запланированных мероприятий.

По словам европейского дипломата, ЕС не вступает в антииранскую коалицию.

Европейские дипломаты говорят, что существует большая напряженность и разногласия по поводу попыток ЕС создать специальный финансовый механизм для расчетов с Ираном и обойти антииранские санкции европейскими компаниями, которые торгуют с Тегераном.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля в Польше.

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