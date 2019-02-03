Иран пригрозил Европе "стратегическим скачком" в сфере ракетных вооружений

3 февраля 2019 16:10 (UTC+04:00)

Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Если европейцы и другие захотят продолжить ракетное разоружение Исламской Республики Иран на основе заговора, у нас не будет другого выбора, кроме как прибегнуть к стратегическому скачку", - приводит слова Салами телеканал PressTV.

Салами отметил, что Иран не имеет технических ограничений для увеличения дальности и разрушительной мощи своих ракет, усовершенствования пусковых установок. Тегеран проводит политику сохранения определенного предела дальности полета ракет исходя из своей собственной оборонительной стратегии, заверил он.

По данным телеканала, высказывание прозвучало на фоне заявлений правительств некоторых стран ЕС о необходимости того, чтобы Иран избегал испытаний ракет большой дальности, чтобы страна могла воспользоваться экономическими преимуществами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

2 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами объявил, что республика успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего действия Hoveyzeh. По словам Хатами, ракета "будет полностью готова [к использованию] в кратчайшие сроки и сможет совершать полеты на очень низких высотах", дальность ее полета составляет более 1350 км. Представленная ракета стала важнейшим достижением оборонной отрасли страны после крылатой ракеты Soumar с дальностью 700 км, презентация которой состоялась в 2015 году.

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