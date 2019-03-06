Иран и "пятерка" договорились созвать встречу совместной комиссии на министерском уровне

6 марта 2019 22:48 (UTC+04:00)

Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) договорились созвать встречу совместной комиссии по обзору реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на министерском уровне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении председателей комиссии, распространенном в среду в Брюсселе по итогам встречи в Вене на уровне политических директоров и заместителей глав МИД.

"Участники подчеркнули решимость поддерживать практические решения, касающиеся отмены санкций [против Ирана], и договорились следить за прогрессом и созвать [заседание] совместной комиссии, в том числе на уровне министров, в целях продвижения общих усилий", - отмечается в нем.

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