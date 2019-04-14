Зариф раскритиковал европейские страны за откладывание запуска механизма INSTEX

14 апреля 2019 16:35 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал в воскресенье европейские государства за откладывание запуска работы механизма внешнеторговых расчетов INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал PressTV.

Согласно его данным, Зариф заявил, что иранский "Специальный торгово-финансовый институт" (Special Trade and Finance Institute), который был создан для взаимодействия с INSTEX, начал работу на прошлой неделе. Министр отметил, что у европейских подписантов больше нет никаких причин, чтобы и дальше откладывать запуск механизма. Он также подчеркнул, что европейские партнеры "запаздывают" в выполнении своих обязательств и "не должны считать, что Исламская Республика будет продолжать их ждать".

Зариф также приветствовал механизмы, подобные INSTEX, которые были запущены с соседями Ирана и работали "лучшим образом", отмечает телеканал.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.

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