Иран будет продолжать выживать, несмотря на санкции США, заявил Зариф

Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на действия США, сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем продолжать продавать нефть, продолжать выживать, и наш народ покажет США, что с нами нельзя говорить через давление", - сказал журналистам Зариф.

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Штаты установили временные исключения, то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

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