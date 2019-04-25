Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не стремится к конфронтации с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Тегеран не стремится к конфронтации с США, но готов будет постоять за себя в случае необходимости. Его слова приводит в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Те, кто разрабатывал проводящуюся политику, не хотят согласованного решения. Однако позвольте мне пояснить, что Иран не стремится к конфронтации, но будет готов защищаться", - сказал агентству Зариф, находящийся в Нью-Йорке для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира. Глава МИД ИРИ не исключил при этом, что президент США Дональд Трамп может быть втянут в конфликт.

"Я не думаю, что он [Трамп] хочет войны, - цитирует его Reuters. - Но это не исключает того, что его могут попросту втянуть в нее". Ранее в среду Зариф заявил о готовности иранских властей к обмену заключенными с США.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерная сделка с Тегераном, участниками которой являются также Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция). США с ноября 2018 года дали ряду стран полгода на продолжение импорта иранских углеводородов (действие этих исключений завершается в мае). 22 апреля администрация США уведомила, что не будет продлевать сроки действия исключений. При этом Госдепартамент США после выхода страны из СВПД сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

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