В Иране назвали американский авианосец в Персидском заливе "мишенью"

Направленный в Персидский залив американский авианосец является "мишенью", заявил командующий Воздушно-космическими силами иранского КСИР Амир Али Хаджизаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство ISNA.

Ранее Хаджизаде пригрозил США "ударом в голову", если американские военные предпримут попытки силовых действий против Ирана.

По его словам, в прошлом авианосец с 40-50 самолетами и шестью тысячами военнослужащих на борту представлял угрозу для Ирана, однако теперь является "мишенью".

"Угрозы стали возможностями", — резюмировал он.

Неделю назад советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты направляют к берегам Ирана авианосную ударную группу "Авраам Линкольн" и оперативную группу бомбардировщиков. По его словам, это будет "ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы США <…> будет встречено с безжалостной силой".

Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующую информацию передали Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

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