МИД: Иран готов к войне с США

БАКУ /Trend/ - Иран готов к войне с США, но, в то же время, заинтересован и в переговорах с этой страной.
Об этом в Катаре сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Ирагчи, сообщает в среду Trend.
По его словам, Иран в полной мере готов к обоим сценариям и любому ходу событий.
"Мы надеемся начать переговоры. Знаем, что есть личности, которые провоцируют США начать войну", - сказал замминистра.
Ирагчи выразил надежду на то, что Вашингтон не совершит самую большую для региона ошибку.
(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)
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