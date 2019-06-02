В Иране заявили, что столкновение в Персидском заливе приведет к цене на нефть свыше $100

2 июня 2019 15:26 (UTC+04:00)

Главный военный советник духовного лидера и руководителя Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что любое столкновение между Ираном и США в Персидском заливе приведет к росту цен на нефть выше $100 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Американцы полностью осознают, что их вооруженные силы [в регионе] находятся в пределах ракетного поражения Ирана, и все американские и иностранные военно-морские силы в Персидском заливе находятся в пределах досягаемости ракет класса "земля - море" Корпуса стражей исламской революции [КСИР]", - приводит в воскресенье слова советника агентство Фарс.

"Первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет цены на нефть к росту выше $100. Это станет невыносимым для Америки, Европы и союзников США, таких как Япония и Южная Корея", - подчеркнул Сафави.

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала Тегерану. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Как сообщили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

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