Иранский министр подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Министр образования Ирана подал в отставку.

Как передает Trend в четверг, об этом сообщил информированный источник в Кабмине Ирана.

По его словам, после вчерашнего заседания Кабмина министр образования Мухаммед Бетхайи подал заявление об отставке президенту Ирана Хасану Рухани.

Он добавил, что министр подал в отставку по личным причинам и пока неизвестно, примет ли президент его отставку.

Отметим, что в феврале этого года президент Рухани не принял заявления об отставке министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа.

(Автор: Эльнур Бахышев. Текст: Джафар Джафаров)

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