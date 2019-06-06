Иранский министр подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Министр образования Ирана подал в отставку.
Как передает Trend в четверг, об этом сообщил информированный источник в Кабмине Ирана.
По его словам, после вчерашнего заседания Кабмина министр образования Мухаммед Бетхайи подал заявление об отставке президенту Ирана Хасану Рухани.
Он добавил, что министр подал в отставку по личным причинам и пока неизвестно, примет ли президент его отставку.
Отметим, что в феврале этого года президент Рухани не принял заявления об отставке министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа.
(Автор: Эльнур Бахышев. Текст: Джафар Джафаров)
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