США расширили список организаций Ирана, против которых действуют "нефтяные" санкции

7 июня 2019 21:59 (UTC+04:00)

Американское правительство расширило список организаций в энергетическом секторе Ирана, в отношении которых действуют односторонние санкции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТаСС, объявило в пятницу Министерство финансов США.

Под санкции попала компания Persian Gulf Petrochemical Industries (PGPIC), а также более 30 ее дочерних предприятий и филиалов. По данным американских властей, на долю PGPIC приходится 40% от общего объема нефтехимического производства в Иране.

"Вводя санкции в отношении этой сети, мы намерены лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, который оказывает поддержку Корпусу стражей исламской революции [КСИР]", - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Ранее Минфин США неоднократно вводил санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных, по мнению американской администрации, с деятельностью КСИР. Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

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