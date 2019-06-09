Иран представил новую систему ПВО собственного производства

9 июня 2019 16:24 (UTC+04:00)

Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему "Хордад-15" на церемонии в Тегеране. Новая система ПВО способна поражать несколько целей иранскими ракетами "Сайад-3".

Как сообщил Хатами, система способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Он добавил, что "Хордад-15" также способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 километров и поражать их в диапазоне 45 километров.

По словам Хатами, система способна одновременно перехватывать шесть целей. Кроме того он отметил, что мобильность системы позволяет военнослужащим подготовить ПВО к поражению целей менее чем за 5 минут.

Отмечается, что "Хордад-15" уже была официально передана силам воздушной обороны армии ИРИ.

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