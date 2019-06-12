Роухани заявил, что Иран не начнет войну первым

12 июня 2019 22:23 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не начнет войну первой, однако даст сокрушительный ответ любой агрессии. С таким заявлением он выступил в среду, выступая после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибыл в Тегеран, чтобы попытаться снизить напряженность между Ираном и США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран никогда не начнет войны, но даст сокрушительный ответ на любую агрессию", - сказал Хасан Роухани.

"Иран сохранит приверженность сделке (по ядерной программе Тегерана - прим. ТАСС), которая имеет важное значение для безопасности региона и мира", - заявил Роухани. "И Тегеран, и Токио выступают против ядерного оружия", - добавил он.

Президент Ирана также выразил надежду на положительные перемены в ближневосточном регионе, если США прекратят экономическую войну против его страны.

"Если мы видим напряженность в регионе сегодня, ее глубинной причиной является экономическая война США против иранской нации", - заявил Хасан Роухани. - "Когда эта [экономическая] война прекратится, мы увидим очень позитивные события в регионе и в мире".

Он выразил благодарность Абэ за усилия японского премьера по укреплению стабильности и безопасности в ближневосточном регионе. Он выразил надежду, что визит японского премьера в Тегеран станет "предпосылкой для развития взаимных связей и благом для региона".

Роухани также сообщил, что Япония хочет продолжить закупки иранской нефти, которые она прекратила после того, как США возобновили санкции против Тегерана.

Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом. В ноябре 2018 года были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

В середине мая 2019 года духовный лидер и руководитель ИРИ Али Хаменеи на встрече с депутатами Меджлиса (парламента) и высшими чиновниками страны заявил, что Иран отказался от дальнейших переговоров с США, чтобы продолжить сопротивление Вашингтону. Однако на следующий день Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.

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