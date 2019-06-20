В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

20 июня 2019 07:21 (UTC+04:00)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом,как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Press TV.

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Ситуация в отношениях между США и Ираном

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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