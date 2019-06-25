Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что американский президент Дональд Трамп прав в том, что военным США нечего делать в Персидском заливе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Дональд Трамп на 100% прав в том, что вооруженным силам США нечего делать в Персидском заливе. Вывод их войск полностью соответствует интересам США и мира. Но сейчас ясно, что Группу-Б не волнуют интересы США, они пренебрегают дипломатией и жаждут войны", - заявил Зариф в Twitter.

"Группой-Б" Зариф называет "объединение" советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Ранее Трамп в Twitter призвал страны-импортеры нефти самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы. Президент отметил, что сами США более не нуждаются в Ормузском проливе как в нефтеносном маршруте, поскольку стали крупнейшим экспортером энергоносителей в мире.

Иранские и арабские СМИ сообщили ранее, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.

США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

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