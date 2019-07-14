Роухани заявил, что США потерпели неудачу в каждом предпринятом против Ирана шаге

14 июля 2019 15:25 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты потерпели неудачу в каждом политическом, экономическом или юридическом шаге, предпринятом против иранского народа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани в ходе выступления в городе Ширван (провинция Северный Хорасан).

"Американцы потерпели неудачу в каждом политическом, экономическом и правовом шаге, который они предприняли против иранского народа. Они не смогли продвинуть свои цели в различных международных институтах, включая Организацию Объединенных Наций и Совет управляющих [МАГАТЭ], в которых все государства, кроме США и нескольких стран, поддержали Иран", - приводит слова Роухани президентская канцелярия на своем сайте. Президент Ирана добавил, что США также не смогли достичь своих целей в регионе, особенно в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене.

Роухани отметил стойкость иранского народа, который "противостоял санкциям на протяжении минувших 14 месяцев". Кроме того, в ходе выступления президент упомянул о сокращении внешнего долга.

"За последние 14 месяцев, когда давление санкций возросло, наш внешний долг сократился. У нас было около $12,4 млрд внешнего долга, но сегодня эта сумма сократилась до $9,5 млрд", - заявил Роухани. Иранский лидер также указал на сокращение уровня безработицы в стране, но отметил, что занятость населения по-прежнему является одной из главных проблем.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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