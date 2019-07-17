Европа хочет сохранить СВПД, но не готова платить за это, заявил Зариф

Европейские партнеры хотят сохранить СВПД, но не готовы платить за это, заявил журналистам глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, европейцы хотят защитить СВПД, но, к сожалению, они не готовы заплатить хоть что-то, они не готовы инвестировать в безопасность. В конечном итоге они позволяют Соединенным штатам устанавливать свою повестку. Я не знаю, в интересах ли это европейцев", - сказал он.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.