МИД Ирана осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке

17 июля 2019 22:10 (UTC+04:00)

Тегеран решительно осуждает террористическое нападение на сотрудников генконсульства Турции в иракском Эрбиле, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он также выразил соболезнования правительству и народу Турции, а также семьям жертв в связи с произошедшим, говорится на сайте МИД Ирана.

"Терроризм является страшным явлением, которое нанесло значительный ущерб странам региона. Единственный путь противодействия ему – это совместная борьба международного сообщества с террористическими группировками", - сказал Мусави, отметив, что необходимо положить конец политической, финансовой и идеологической поддержке террористов.

Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого консульства. Как сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников генконсульства. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погиб один гражданин Ирака и еще один был тяжело ранен.

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