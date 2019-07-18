Зариф сообщил, что Иран оказывает помощь команде танкера ОАЭ по ее просьбе

Иранская сторона оказывает помощь команде нефтяного танкера ОАЭ, проходившего через Ормузский пролив, поскольку с судна поступил соответствующий запрос. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду в эфире телеканала CNN глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Журналист попросил его прокомментировать информацию о том, что танкер был отбуксирован ВМС Ирана в территориальные воды республики. "Для меня не проводили брифингов относительно этого. Из новостей я слышал, что ему потребовалась помощь, ему ее оказывают", - сказал Зариф.

Как сообщило во вторник американское агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне, официальные лица в США полагают, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ. По информации агентства, несколько дней назад судно вошло в территориальные воды Ирана. После этого была отключена система, подающая сигналы о его месторасположении. Танкер якобы проходил недалеко от одной из иранских военных баз.

Во вторник официальный представитель МИД Ирана заявил, что иностранный танкер из-за технической неисправности был отбуксирован ВМС в территориальные воды республики, поскольку с него поступил запрос на оказании помощи. По словам дипломата, судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.

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