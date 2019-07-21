В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера

21 июля 2019 12:28 (UTC+04:00)

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран "стоит твердо на своей позиции и готов к различным сценариям" после задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям", - написал Баидинежад в своем Twitter.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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