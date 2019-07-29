Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

29 июля 2019 22:13 (UTC+04:00)

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и Министерство обороны России подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения двусторонних связей. Об этом, как сообщило иранское агентство Mehr, заявил в понедельник командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, документ был подписан в ходе его визита в Россию. "Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны", - сказал Ханзади.

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Он также сообщил, что российская и иранская стороны ведут переговоры по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море.

Как ранее информировало IRNA, Ханзади вечером 27 июля прибыл с трехдневным визитом в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота России и обсудить с российскими партнерами вопросы развития морского сотрудничества.

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