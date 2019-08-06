Глава МИД Ирана посетит Азербайджан

ТЕГЕРАН /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Азербайджан, сказал во вторник Trend пресс-секретарь МИД Ирана Сейед Аббас Мусави.

Исходя из графика визитов министра в северные страны-соседи Ирана, министр посетит и Азербайджан, сказал Мусави.

«Планируется, что в рамках визита министра в страну будут обсуждены актуальные вопросы экономического сотрудничества. Конкретная дата визита пока неизвестна», - добавил Мусави.

Пресс-секретарь уточнил, что график поездки будет обнародован в ближайшее время.

Мусави также отметил, что высокопоставленные должностные лица Ирана посетят министерскую конференцию Движения неприсоединения, которая пройдет в Баку.

Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая 120 государств мира, 17 стран-наблюдателей и 10 международных организаций.

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году, а сама министерская конференция проходит в Баку накануне перехода председательства в организации к Азербайджану на 2019–2022 годы.

(Авторы: Наргиз Садыхова, Сара Риази)

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