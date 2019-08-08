В Иране уже не отмечают въезд и выезд в паспортах иностранцев

БАКУ /Trend/ - Иран перестал ставить штампы въезда-выезда в паспортах иностранных граждан.

Об этом сказал представитель министерства внутренних дел Ирана Салман Самани, в четверг сообщает Trend со ссылкой на информационный портал МВД.

По словам Самани, вступил в силу и уже исполняется указ президента Ирана Хасана Рухани об отмене отметки въезда-выезда в паспортах граждан зарубежных стран.

“Указ уже применяется на всех сухопутных, морских и воздушных границах Ирана", - отметил он.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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