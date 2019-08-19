МИД Ирана посоветовал КНДР не доверять США

19 августа 2019 23:26 (UTC+04:00)

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Пхеньяну не доверять США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"США как при выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД по иранской ядерной программе), так и на переговорах с Северной Кореей, показали, что им не стоит доверять при диалоге", - сказал Аракчи, которого цитирует ведомство.

Главным инструментом США против независимых стран, как Иран и Северная Корея, являются санкции, отметил Аракчи, добавив, что ограничения не смогли поколебать волю двух государств.

В ходе встречи с делегацией Верховного народного собрания КНДР замглавы МИД Ирана также заявил о готовности Тегерана развивать политические связи двух стран, а также отметил желание Ирана подготовить визит министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Пхеньян.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гутерреш встретится с Помпео 20 августа
В мире 23:45
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
США 22:44
США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР
США 21:40
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
США 21:14
Иран выразил готовность обеспечивать безопасность Персидского залива
Иран 15:41
Власти Китая надеются, что США сдержат слово и отменят ограничения в отношении Huawei
Другие страны 14:40
Лента новостей
Гутерреш встретится с Помпео 20 августа
В мире 23:45
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
В мире 23:10
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
США 22:44
В Азербайджане создается Фонд аграрного страхования
Политика 22:13
Путин надеется донести до европейцев позицию по международной безопасности
Россия 21:55
США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР
США 21:40
За первые семь месяцев этого года в Азербайджане перевезено 129,8 миллиона тонн грузов
Экономика 21:22
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
США 21:14
Zenith Energy удалось снизить процентную ставку по двум кредитным линиям в Азербайджане
Энергетика 21:04