Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции

25 августа 2019 18:28 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит G7, но не планирует встреч с США, сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.

Он отметил, что Зариф не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией.

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