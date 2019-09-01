Иран представил новый беспилотник

БАКУ /Trend/ - В Иране состоялась презентация нового беспилотного летательного аппарата "Киян" войск противовоздушной обороны страны, сообщает в воскресенье Trend.

Выступивший на церемонии презентации командир войск противовоздушной обороны Алирза Сабахифард сказал, что беспилотник "Киян" имеет как боевые, так и оборонительные функции.

По его словам, этот аппарат может реализовывать разведывательные операции и выполнять долгие полеты, а также поражать цели на больших расстояниях.

(Автор: Эльнур Багышов)

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