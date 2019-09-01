Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство IRNA.

"В случае наличия мер со стороны Европы, направленных на реализацию (ими) совместного всеобъемлющего плана действий, существует все же вероятность отхода Ирана от реализации третьего шага (по сокращению ядерных обязательств)", - заявил Зариф.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана. По его словам, если европейские стороны ядерной сделки не вернутся к выполнению соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран перейдет к третьему этапу сокращения обязательств, который ожидается в четверг.

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также указал, что Тегеран перейдет к третьему этапу в четверг, указав, что власти страны находятся на завершающей стадии принятия решения по нему, однако у стран Европы есть время предпринять необходимые меры.

В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.

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