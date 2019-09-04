Иран начнет третий этап по сокращению обязательств по ядерной сделке 6 сентября

4 сентября 2019 23:07 (UTC+04:00)

Тегеран приступит к третьему этапу по сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу", - цитирует Роухани телеканал Press TV.

Он добавил, что Тегеран "откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям, обозначенных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД)". "Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства", - отметил президент.

8 мая 2019 года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Новый 60-дневный срок истекает 5 сентября.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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