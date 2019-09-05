Иран освободил часть экипажа британского танкера Stena Impero

5 сентября 2019 00:29 (UTC+04:00)

Власти Ирана отпустили часть экипажа задержанного в июне британского танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Швеции.

"Часть экипажа Stena Impero была освобождена", - цитирует агентство заявление шведского МИД. При этом дипломатическое ведомство не уточнило, сколько именно моряков были освобождены, а также их гражданство.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём в среду приветствовала освобождение в Twitter. "Отмечаем с облегчением освобождение некоторых членов экипажа принадлежащего шведской компании и ходящего под флагом Соединенного Королевства [танкера] Stena Impero, - сообщила она. - Мы ожидаем освобождения всего экипажа. Это было одной из тем моего откровенного разговора с министром иностранных дел Ирана [Мохаммадом Джавадом] Зарифом".

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