Иран представил баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой

22 сентября 2019 13:37 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Ирана продемонстрировали на параде в воскресенье баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что ракета "Хорремшехр" способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тыс. кг.

Также ВС Ирана продемонстрировали новую боеголовку к ракете, получившую название "Хорремшехр-2".

В воскресенье в Тегеране прошел военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988 годы). На мероприятии были представлены современные образцы иранской военной техники, включая самоходное артиллерийское орудие "Хаэл" и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373".

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